邵雨薇出席PEACH JOHN 女神光芒上系列上市記者會。（ PEACH JOHN提供）

日本超人氣內衣品牌PEACH JOHN， 2017年來台展店後，迅速成為台灣女性消費者購買內睡衣的首選，今年春季推出全新「女神光芒」系列，找來喜劇《火星上的維納斯》中飾演維納斯一角的邵雨薇綻放「女神光芒」，讓女神來詮釋女神曲線，展現美神維納斯的優雅自信美。

在新戲中飾演維納斯女神的邵雨薇，今日特別穿著PEACH JOHN女神光芒系列，她表示「平時對自己的體態非常要求，女神光芒系列可以把整體胸線拉高並自然的挺胸，讓身體曲線在視覺效果上表現得更活潑輕盈！最厲害的是這款除了鋼圈特別柔軟且能舒適的與肌膚貼合之外，肩帶也是非常用心的寬版設計，加上柔軟的彈力不會因壓迫而造成肩膀上的負擔，是一款功能及舒適度兼具的內衣。」

邵雨薇也分享到「自己的內衣雖然是以黑色居多，但有時也會特別看一下處女座今日的幸運色，再來依照每日不同的幸運色來選擇幸運內衣來穿，穿上幸運色真的會讓自己心情很好，整個人也會散發正面有自信的氣場，好運氣自然就會跟著來。」在分享了自信小妙招後，邵雨薇也提到PEACH JOHN女神光芒系列就一次推出了五個顏色，大家可依照每日幸運色來選擇穿搭，天天穿出幸運自信的好心情。

從即日起至13日，品牌打造為期6天的蜜桃春季祭典，消費者凡加入官方LINE即可於店上搖獎，把多項優惠折扣及商品兌換券帶回家 ，官網購物期間限定，全館滿999元免運，品牌南西限定店也將在4月1日至5月31日開幕。

邵雨薇出席PEACH JOHN 女神光芒上系列上市記者會。（ PEACH JOHN提供）