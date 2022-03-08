越南媒體軍事記者當昨夜（7日）22點30分發推特稱：「據我獨家消息，3月1日下午，中國海上巡邏機運八在三亞西南地區失聯。不久，中國發動了一次搜救行動，並與3月1日至3月2日用演習掩蓋了這一行動。」

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛8日受訪時指出，台媒跟綠營盲目跟進炒作，是在聊以自慰。

王雲飛說，其一，大陸《關於全面推進政務公開工作的意見實施細則》明確要求，涉及特別重大、重大突發事件，必須及時發佈權威信息。一側類似的新聞，可以有力證明解放軍對墜機事件的公開透明度。2018年1月29日，運八型機在貴州省綏陽縣鄭場鎮失事，媒體當天就作了報道；2月2日南部戰區批准殉職人員為革命烈士，2月4日舉辦追悼會，都有媒體報道或網絡空間追蹤，根本不存在刻意隱瞞問題。臆測大陸隱瞞此類信息，只能說明他們對中國大陸的瞭解實在太落後於時代了，固步自封，裹足不前，但自我感覺良好。

其二，有關航行警告恰恰證明不是在執行搜救失聯運八巡邏機活動。越南記者所提」用演習掩蓋了這一行動」的依據，應該是大陸發佈的【瓊航警20／22】這份以「軍事演習」事由告之的公開文件。可這份航行警告的時間範圍，是3月1日至2日，真要進行打撈救生作業，這點時間夠用嗎？日本就美國在南海失事F-35C打撈作業發出的航行警告，乾脆就沒有明確截至時間。大陸所發航行警告恰好證明不是在進行打撈救生作業。

其三，運八型飛機正常活動說明該機型沒有異常。通常，一個型號的飛機失事，同型號的所有飛機都會停飛待檢，這是世界民航及軍航界的通例，包括越南、台灣也是如此。但3月1號以後，大陸幾乎每天都有運八型飛機飛行活動，說明該型機沒什麼異常動態。

其四，如果存在運八巡邏機失聯事件，美軍偵察機會第一時間到南海來進行情報收集活動，而數日來美軍在南海的情搜活動沒有明顯增加跡象。另外，真要發生此類事件，美國媒體早把這重大新聞炒翻天了，哪還輪得著越南媒體和台灣綠營首先炒作。

王雲飛指出，相信運八巡邏機不日在台海、南海的例行活動，將使運八巡邏機失聯的謠言不攻自破。