自俄羅斯發動「特別軍事行動」入侵烏克蘭以來，俄羅斯就遭遇美國、歐盟與其他盟友的外交與經濟制裁，《時代》(Time)雜誌分析，俄羅斯遭受到了前所未有的經濟制裁，這可能會使俄羅斯跟加靠攏北京，莫斯科也會對人民幣及其大陸自己的跨境銀行同業系統 (CIPS) 產生直接興趣。

目前包括歐盟、日本、加拿大、澳大利亞、英國和紐西蘭在內的其他國家已經對俄羅斯的銀行、企業以及官員和普丁及其盟友實施了制裁。俄羅斯中央銀行外匯被凍結，西方領空也禁止俄羅斯飛機進入，蘋果(Apple)、宜家(IKEA)等公司也宣布關閉俄羅斯辦公室或撤出俄羅斯。

最嚴厲的措施是將幾家俄羅斯銀行逐出 SWIFT 系統。 SWIFT連接了 200 多個國家的 11,000 多家金融機構，沒有它，轉移資金會更慢且更昂貴。白宮對此表示：「這將確保這些銀行與國際金融體系脫節，並損害它們在全球運營的能力。」

這些制裁措施也可能產生意想不到的後果－莫斯科與北京的關係將會更加緊密，康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）說:「俄羅斯在進入西方主導的全球金融體系遭受限制無疑將推動其在貿易和金融依賴方面與中國進行更深層次的經濟交流。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用經濟學教授韓克（Steve Hanke）則說，將俄羅斯踢出SWIFT不會讓戰爭終止，而是會加速莫斯科與北京之間的商業關係。目前俄羅斯是大陸原油的第二大供應國，大陸同時也是俄羅斯煤炭的最大買家，兩國之間的合作將會更緊密。

對於中國大陸而言，必須在不與西方國家交惡的狀態下與莫斯科打好關係，尤其是在美國密切關注的情況下。

香港大學商學院金融學教授唐龍則認為，俄羅斯在禁令頒布後的確會想多加使用中國大陸的金融系統與貨幣，但北京對局勢也很謹慎，不會只與俄羅斯合作。