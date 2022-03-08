信義鄉農會與中興大學，研發「鳳梨釋迦小米酒」。（廖志晃攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

信義鄉農會結合鳳梨釋迦與小米，研發出新酒品。（廖志晃攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

鳳梨釋迦外銷大陸受阻，國內頻頻促銷，信義鄉農會與國立中興大學合作，利用台東縣生產的鳳梨釋迦與原住民部落小米，研發出馬拉桑第8代的「鳳梨釋迦小米風味酒」，具有類似日本清酒的台式吟釀風味，還有熱帶水果香氣。

信義鄉農會梅子夢工廠，8日舉行「鳳梨釋迦小米風味酒」新品發表會，農糧署副署長姚志旺、縣府農業處長陳瑞慶、中興大學食品暨應用生物科技系教授謝昌衛，信義鄉農會理事長藍明憲、總幹事何建中、常務監事黃志輝及梅子夢工廠廠長張志雄等人，聯袂品嘗新酒的滋味。

姚志旺表示，目前，鳳梨釋迦陸續外銷到香港、新加坡；由於鮮果輸出到日本有檢疫問題，因此，透過台東農改場的技術轉移授權，讓加工廠將鳳梨釋迦急速冷凍至零下40℃，就可以「食品」方式外銷；另外，還以去皮切塊冷凍方式外銷，便利消費者食用。

國內行銷部分，除了鳳梨釋迦鮮果販售，還開發各種冰淇淋、果乾等加工品；由於信義鄉農會酒莊是全國第1家民營酒莊，更連年獲農委會評鑑特優，在國內外酒類競賽得獎無數，因此，希望鳳梨釋迦小米酒能夠像電影《海角七號》中的馬拉桑一樣，延續「千年傳統，全新感受」。

謝昌衛和製酒師林三隆表示，鳳梨釋迦小米酒以國產台南11號白米，結合小米酒釀造技術，融入鳳梨釋迦的果香並且提升口感；由於鳳梨釋迦甜度超過20度，融合小米酒的天然乳酸，酸甜適中、尾韻綿密，酒精8度更凸顯風味，適合搭配美食料理品味。

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