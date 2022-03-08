俄烏戰火不熄，國際大宗商品包括小麥、原油和金屬等價格飆升，投資資金也大舉轉進大宗商品ETF，據彭博資料顯示，光是上周，大宗商品ETF資金淨流入就超過45億美元，罕見超過流入股票ETF的38億美元以及債券ETF的23億美元。

過去一年來，大宗商品已出現庫存緊張、價格上漲的態勢，2月下旬爆發的俄烏戰爭更加劇市場對原物料短缺的擔憂。

俄羅斯和烏克蘭是全球重要的大宗商品供應國，爆發戰爭和國際制裁不僅切斷兩國對外供應的管道，且影響烏克蘭的農產品種植，這意味著即使在戰爭結束後，小麥等農產品的供應缺口還會持續較長的時間。

隨著國際小麥價格飆升，農產品ETF特別受到青睞，上周資金淨流入約4.68億美元。芝加哥小麥5月期貨4日突破每英斗12美元，創14年新高價，全周累計漲幅逾43%，也寫下60年來最大單周漲幅。

據2021年美國農業部統計資料顯，俄羅斯、烏克蘭兩國共占全球逾四分之一小麥出口、約2成玉米出口和8成葵花油出口。俄羅斯也是原油、天然氣、穀物、化肥和鋁等金屬的主要供應國。