台鐵斥資8.9億元打造432台「新一代自動售票機」，台鐵局運務處營業科長陳榮彬8日指出，自動售票機可取票、購票，更是國內唯一可退票機台，目前可使用電子票證、信用卡、現金、Apple/Google Pay，未來將再加入電子支付功能，旅客將有多元的支付選擇。

台鐵規劃在全台156個車站設置308台一般型及124台無障礙型自動售票機，百台造價約250萬元，將分三階段安裝，第一批已完成安裝144部一般型機台，目前使用售票機購票比例約只占整體車票的5％，第二批機台安裝將在6月前完成，其中包含77台無障礙型，已在樹林、新營、台南、斗六等站啟動測試。

後續台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮、台東等37個車站將於6月以前完成安裝，預計在2023年2月以前完成第三批次144部之建置，完成全線432部新型自動售票機汰舊換新作業。陳榮彬表示，希望未來使用售票機買票的比例至少可達一成。

「無障礙型」操作介面平台放低，操作空間加寬，操作螢幕位置也較一般型低，可讓使用輪椅旅客方便操作，另具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，機器可自動數幣及找零，服務更友善。

不僅如此，電子支付業者將加入搶攻台鐵車票龐大商機，台鐵車票收入在疫情前每年約有177億元。陳榮彬說，電子支付廠商投標已在8日截止，此次招商是採「複數決標」，未來將有不只一家電子支付廠商投入；由於加入售票機有技術考量，上線時間恐較久，年底預計先在售票窗口提供電子支付服務，後續再加入售票機。