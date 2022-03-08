俄烏衝突讓市場恐慌情緒居高不下，港股恒指8日開高走低，一度大跌近2％，最低來到20,639點，創2016年7月份以來的新低。截止收盤，恒指跌1.39％，報20,765.87點。國企指數收報7,237.8點，跌174.79點，跌幅2.36％。紅籌指數報4,014.79點，跌91.11點，跌幅2.22％。

恒生科技指數暴跌3.21％，自去年高位瀉近7,000點，跌幅超60％。

截至收盤，藍籌股方面，香港地產股領漲，恒基地產、新鴻基地產漲近2％。比亞迪暴跌逾9％領跌藍籌，碧桂園服務、華潤啤酒跌超8％，吉利汽車跌超7％，京東集團跌近7％，碧桂園跌超6％。

科技股繼續重挫，明源雲暴跌17％，嗶哩嗶哩跌超8％，攜程、同城旅行等跌超7％，京東集團跌超6％。

有色股在連續上漲之後8日大跌。中國有色礦業跌超11％，贛鋒鋰業跌超10％，中國宏橋、中國鋁業等跌超9％，五礦資源、江西銅業等大跌。