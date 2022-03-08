繼林務局後，水試所也成功加入聯合國《里山倡議國際夥伴關係網路（IPSI）》為成員。農委會副主委陳添壽8日指出，IPSI是推動里山里海永續發展的重要國際組織，水試所的加入，使台灣漁村重視海洋生物多樣化的保育與永續發展，被國際看見。

水試所8日特別召開記者會說明，在農委會「國土生態保育綠色網路建置計畫」支持下，計畫團隊2019年開始走訪全台28處里海潛力場域進行田野調查。

經過精挑細選，陳添壽指出，選了獨具特色同時具有里海行動潛能的新北市卯澳、宜蘭縣東澳及澎湖縣菜園等三處地區，建構台灣的里海典範。

水試所指出，透過攜手不同領域的專業團隊，與在地社區、學校合作，積極培力社區逐步建構發展系統性里海典範場域、強化社區與海洋環境的連結，實踐漁村居民的生活與自然環境間永續共存。

陳添壽補充指出，透過與在地的合作，可以兼顧到傳統，產業也可以因此維繫，更重要的可以作為生物多樣性的保育及資源有效的運用，達到永續發展。

水試所指出，里山源自於日本江戶時代，目前已被國際間公認為藉由居民跟當地環境的互動來達成人們與環境的共榮，作為生物多樣化的保育的一種途徑，也是一種環境永續的觀念。

水試所指出，里海衍生於里山概念，以推動海洋資源永續利用與人類聚落的和諧共存為主要目的。