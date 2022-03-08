大S今(8日)宣布閃婚20年前舊愛「酷龍」具俊曄，消息一出震撼外界，比偶像劇更浪漫的愛情故事，感動了不少人，更成為熱門話題，而有不少年輕網友好奇「酷龍」具俊曄是何方神聖，在網路上引起熱議。

具俊曄出道前就是著名舞者，1996年被韓國天王級音樂製作人金昌煥發掘，和姜元來組成雙人團體「酷龍」，同年發行首張專輯，以Hip Hop、R&B、饒舌等前衛曲風一夕爆紅，受到大批粉絲喜愛，隔年第二張專輯的主打歌《脫離城市》、《Bing Bing Bing》，更讓他們紅到亞洲，成為韓流始祖。

徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等歌手都曾翻唱酷龍的成名歌曲。(圖／本報系資料照)

1999年酷龍首次來台開唱，票房及反應熱烈，不僅成為台灣綜藝節目的新寵兒，不少台灣歌手更想與他們合作，徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等歌手都曾翻唱他們的歌，徐懷鈺也因將酷龍《城市逃脫》這首歌，翻成中文版的《妙妙妙》，讓她因此爆紅，更奠定國民天后地位。

而酷龍第四張專輯更創下百萬銷量紀錄，人氣相當驚人，不過2000年姜元來遭遇車禍，導致下半身癱瘓，演藝事業被迫中斷，大受打擊的具俊曄更一度到東大門賣衣服，之後他以DJ Koo身份推出首張個人專輯《光頭密碼》，還成立服飾品牌「ALLEN A」，雖然團體「酷龍」近年來鮮少有新作品，但兩人在演藝圈地位仍難以被撼動。

姜元來遭遇車禍，導致下半身癱瘓。(圖／本報系資料照)

有網友也在PTT發文，透露酷龍應該是台灣第一波韓流，還有網友發文詢問「酷龍在韓國咖位有多高？」引來不少網友熱議，「神主牌」、「韓團始祖」、「當年很紅吧，一堆有名的歌台灣都有翻唱」。