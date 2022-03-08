近日美國在烏克蘭的生物實驗室引發廣泛關注，據外電報導，美駐烏使館已緊急刪除涉及實驗室的相關訊息。中國外交部發言人趙立堅在今天（3月8日）的外交部例行記者會上敦促美方接受多邊核查。

「近期美國在烏克蘭的生物實驗室確實引發各方高度關注，」發言人趙立堅對此表示，據報導，這些生物實驗室內存儲了大量危險病毒，俄羅斯還在軍事行動中發現美國利用這些設施開展生物軍事計畫。

趙立堅表示，根據美方自己公佈的數據，美國在烏克蘭有26個生物實驗室，美國國防部擁有絕對控制權，烏境內所有的危險病毒都必須存儲在這些實驗室，所有的研究活動都由美方主導，未經美方許可任何訊息都不得公開。

趙立堅表示，當前形勢下，從烏克蘭和周邊地區乃至全世界人民的健康和安全出發，中方呼籲有關各方確保這些實驗室的安全，尤其是美國作為最瞭解這些實驗室的一方，應盡快公佈相關具體情況，包括存儲了哪些病毒，開展了哪些研究。

「美國在烏克蘭的生物軍事活動只是冰山一角。美國國防部以合作減少生物安全風險、加強全球公共衛生等名義，在全球30個國家控制了336個生物實驗室。對，336，你沒有聽錯！」趙立堅指出，美國在其境內的德特里克堡基地也開展了大量生物軍事活動。

趙立堅質疑，美國真正的意圖是什麼？具體幹了什麼？國際社會一直有疑慮，美國始終敷衍了事，甚至把國際社會提出質疑說成是「散布虛假信息」。不僅如此，二十年來，美國一直獨家阻撓建立禁止生物武器公約核查機制，拒絕接受對其境內外生物設施的核查，這進一步加重了國際社會的關切。

趙立堅呼籲，中方再次敦促美方對其境內外生物軍事化活動作出全面澄清，並接受多邊核查。