屏東大學智能高爾夫模擬教室8日下午揭牌啟用，盼讓高爾夫運動普及化。(林和生攝)

屏東大學智能高爾夫模擬教室8日下午揭牌啟用，結合最新科技量測感應設備，讓高爾夫運動不受天候環境限制，透過高速攝影機和演算法，即時顯示擊球相關數據，盼讓高爾夫運動普及化，並透過科學方式輔助，有效提升技術。

屏大體育室主任林瑞興指出，智能高爾夫球模擬教室結合最新科技量測感應設備，讓高爾夫更容易學習，且不受天候環境限制，站在室內舒適人工草皮，輕鬆瞄準揮桿擊球，立即顯示出擊球的飛行距離、擊球效率。

且當桿面撞擊球體時，高速攝影機已同步記錄，並由演算法化成軌跡，搭配不同虛擬畫面呈現在螢幕中，每一次擊球動作，都能同步在螢幕、平版或是手機的App中即時回看擊球數據，包括球的速度、旋轉、距離、軌跡、方向、效率、上果嶺率等，均同步記錄不漏接。

林瑞興說，高爾夫未來發展，絕對少不了「智能高爾夫模擬器」的應用，它雖無法取代真實球場，卻可提供不同的學習視野，接軌創新科技，結合運動產業發展。

高爾夫模擬教室啟用後，將同步開放校內教職員工生及校外人士付費使用，並配合推動高爾夫運動向下扎根計畫，協助縣府推動四級五區體育政策，讓屏東高爾夫運動推展更為順利，帶動國人參與高爾夫運動。