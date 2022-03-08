監視器顯示防疫人員持棍棒揮打。（圖／擷取自監視器畫面）

大陸網路近日流傳一段影片，防疫人員手持棍棒打死一隻被隔離者家中的犬隻。狗狗的女主人在微博發聲，表示沒有任何人告訴她如何處置狗狗，她也不知道狗狗屍體在哪裡；該文章閱讀數迄今已超過100萬，累計34.8萬人按讚以及3.3萬則留言，引發熱烈討論。

監視器影片顯示在3月2日，兩名穿著防護服的防疫人員手持長棍，對倉庫內一個角落猛打，只聽見狗狗發出淒厲叫聲，不到30秒，防疫人員停手、狗狗也不再發出聲音。

狗狗的女主人在微博發文表示，因為男朋友確診，她也被帶到外地集中隔離，只剩狗狗在家。她質疑，防疫人員上門前只告知要消毒，並未說要殺狗，究竟是誰允許他們這麼做。況且，她曾懇求與狗狗一起隔離卻遭到拒絕。

文中還說，沒有任何防疫人員來告知她已經處置了狗狗，她也不知道狗狗屍體是被帶到了哪裡。如果沒有監視器，她們現在可能還被蒙在鼓裡。她希望廣東惠州市惠東縣政府給出合理說法。

狗狗的女主人說，這隻養了3歲3個月的薩摩耶犬名叫「雪球」，早已是她們的一家人，可如今它卻慘死在自己家裡。它被活生生用棍子打死，生命永遠停留在了2022年3月2日。

3歲3個月的薩摩耶犬「雪球」。（圖／取自「有隻雪球」微博）

3歲3個月的薩摩耶犬「雪球」。（圖／取自「有隻雪球」微博）

廣東惠州市惠東縣官方已於5日發布聲明道歉，表示事件屬實，為防疫人員採取粗暴方式表達抱歉；但聲明中指狗狗長時間暴露在陽性環境「被感染的可能性很大」，再引發議論。

類似情形去年11月也曾發生，大陸江西上饒市一位民眾被帶到飯店隔離，沒想到防疫人員進入家中消毒，還對寵物狗進行「無害化處理」的撲殺，同樣引起輿論撻伐。大陸衛健委專家曾指出，在沒有證據證明寵物可以把病毒傳染給人的情況下，對寵物進行隔離就好，不必撲殺處理。

廣東惠州市惠東縣官方於5日發布聲明道歉。（圖／惠東發布官方微博）