煙波集團自2020年推出全新品牌早餐企畫「煙波早堂」，主打蘊含故事性的在地化早餐，最新季度「煙波早堂」與米其林必比登推介名店「大橋頭老牌筒仔米糕」及「小王煮瓜」合作，齊力打造富人情味的懷舊早餐「好飯配好湯」，即起於集團旗下6館飯店供應。

煙波集團指出，煙波早堂即日起至5月31日期間分為兩個波段進行，兩大名店皆於每周六、日、一早餐時段供應，讓旅客只要入住煙波即能享受飄香半世紀的傳統美味。

此次合作品牌「大橋頭老牌筒仔米糕」，其筒仔米糕軟中帶Ｑ，入口充斥肉燥香氣，淋上特製甜辣醬後，微甜的口味結合濕潤可口的糯米飯，越嚼越香。

另一品牌「小王煮瓜」則主打清爽湯品「清湯瓜仔肉」，現打魚漿包裹醃漬豬腿肉，手工型塑後紛紛投入大鼎中，再與花胡瓜醬汁清煨的大骨湯慢燉，彈牙的赤肉魚羹與清甜高湯一同翻滾流轉，成就1碗在地人記憶中的好湯。

「大橋頭老牌筒仔米糕」即日起至4月18日於煙波飯店六、日、一早餐時段供應，除了好飯，煙波主廚也以各館在地食材研製獨門好湯，新竹湖濱館特別推出「客家酸菜豬血湯」。

另，花蓮館有「富里金針排骨湯」、台南館有「關廟鳳梨苦瓜雞湯」、蘇澳四季雙泉館「海鱸飛虎魚丸湯」、宜蘭館「蒜味肉羹湯」、花蓮太魯閣─沁海館「原民樹豆勇士湯」。

「小王煮瓜」則於4月23日至5月31日的周六、日、一早餐時段接續登場，新竹湖濱館特別推出「客家梅干肉燥飯」搭配，宜蘭館有「芋頭鴨香飯」、花蓮館「麻香野豬飯」、蘇澳四季雙泉館「香蔥鯖魚拌飯」、台南館「古早味割稻飯」、花蓮太魯閣─沁海館「鬼頭刀藜麥飯」，以一套好湯配好飯，讓旅客在煙波感受復刻的懷舊好。