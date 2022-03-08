鄭宗龍表示，近3年的疫情，令他對創作有更多思考，一改過去的群舞，這次專注在各個舞者自身不同的故事，再從中提煉出舞蹈內容。（雲門舞集提供）

年節時打麻將的聲音、桌上硬幣旋轉的聲音、感情失落的痛苦、生命裡的歡欣時刻，都成為雲門舞集藝術總監鄭宗龍的創作題材，他在最新作品《霞》，帶領舞者以身體揮灑生命的五彩繽紛。

鄭宗龍表示，近3年的疫情，令他對創作有更多思考，一改過去的群舞，這次專注在各個舞者自身不同的故事，再從中提煉出舞蹈內容，如同《霞》的英語名稱「 Send in a cloud」（寄往雲端），他說：「把這些生命裡的色彩寄給天上的雲朵。」

有趣的是，在視覺海報上是一張人的面孔，上頭卻擠滿了各種不同的姿態，鄭宗龍說：「因為人有不同的面向，各種感受，集合在一起。」

自從2020年從雲門創辦人林懷民手中接下雲門舞集，鄭宗龍努力整合團隊，和舞者培養默契。原本有雲門、雲門２兩團，近年組織內部整併為一團，不過這次編舞，鄭宗龍特別在同樣的音樂與架構之下，編了兩組不同的內容，兩組人馬，一組12人，一組13人，鄭宗龍說：「隨著舞者自身的故事不同、個人特質不同，呈現的方式也會不太一樣。」

除此之外，鄭宗龍還要挑戰的另一座高山是用巴哈的《無伴奏大提琴組曲》編舞，使用的演奏版本是日本爵士音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的版本，鄭宗龍表示，運用巴哈的音樂編舞難度很高，「但這次用薩克斯風版本，管樂器的使用，可感受到呼吸的氣息，這次的編舞經驗讓我成長很多。」

值得一提的是，雲門舞集因疫情而停擺的大型戶外公演，今年也可望重啟，而鄭宗龍舞作《十三聲》，也將啟程至美國芝加哥、華盛頓特區、休斯頓、史丹佛、柏克萊等地演出。

《霞》將於4月15日至17日在台北場國家戲劇院、4月30日至5月1日在台中國家歌劇院大劇院、5月7日至8日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。