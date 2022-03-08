據中國大陸美國商會發佈調查顯示，由於中美關係緊張加上防疫限制措施持續不斷，政府監管限制和經濟成長放緩，美國企業對在中國經營的前景更加悲觀。但是大多數美企仍打算繼續大陸經營，其中2/3企業計畫在2022年增加在大陸投資。
《路透》引述美國商會的調查報告說，商會成員公司對中國市場增長的樂觀看法比去年下降了11個百分點，這次的報告是基於300多家會員公司調查結果編寫。
美企調查報告說，美國和中國之間日益緊張的關係是最大的商業挑戰，其次是法律規定「不一致」或「不明確」。
中國美國商會總裁畢艾倫(Alan Beebe)對媒體表示，拜登於2020年當選後，在華美國公司中出現了短暫的樂觀情緒「高峰」。「但我們在去年看到，新的現實已經形成，拜登政府仍保留著川普政府執政期間的政策和情緒」，畢艾倫補充說。
報導說，企業也報告了在雇用外國和本地人才方面都出現困難，中國嚴格的防疫規定使得海外雇員很難開始在中國工作，政治因素也阻礙了在大陸內部的人員招聘。
一位不願透露姓名的問卷調查寫道：「許多中國人才不願為美國公司工作，是由於中美雙邊關係緊張，因此『美國品牌』已經開始失去價值。」
報導表示，事實證明，經濟增長放緩對中國政府以及在華美企都是一大挑戰。調查數據顯示，59%受訪者預計2021年獲利將高於2020年，但此一數字仍低於疫情前的水準。
儘管預測黯淡、挑戰重重，但調查顯示，大多數公司仍然計畫留在中國經營，其中2/3企業計畫在2022年增加在華投資。
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