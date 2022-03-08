RT @asiasquawkbox: U.S. firms in China face increased anxieties in the policy and regulatory spaces, says Alan Beebe of the American Chamber of Commerce in China.



He adds that most of them see the U.S.-China relationship as one of their top business cha… pic.twitter.com/mHFWGrufZh — Centurion 24/7 (@ACentaurMedia) March 8, 2022

據中國大陸美國商會發佈調查顯示，由於中美關係緊張加上防疫限制措施持續不斷，政府監管限制和經濟成長放緩，美國企業對在中國經營的前景更加悲觀。但是大多數美企仍打算繼續大陸經營，其中2/3企業計畫在2022年增加在大陸投資。

《路透》引述美國商會的調查報告說，商會成員公司對中國市場增長的樂觀看法比去年下降了11個百分點，這次的報告是基於300多家會員公司調查結果編寫。

美企調查報告說，美國和中國之間日益緊張的關係是最大的商業挑戰，其次是法律規定「不一致」或「不明確」。

中國美國商會總裁畢艾倫(Alan Beebe)對媒體表示，拜登於2020年當選後，在華美國公司中出現了短暫的樂觀情緒「高峰」。「但我們在去年看到，新的現實已經形成，拜登政府仍保留著川普政府執政期間的政策和情緒」，畢艾倫補充說。

報導說，企業也報告了在雇用外國和本地人才方面都出現困難，中國嚴格的防疫規定使得海外雇員很難開始在中國工作，政治因素也阻礙了在大陸內部的人員招聘。

一位不願透露姓名的問卷調查寫道：「許多中國人才不願為美國公司工作，是由於中美雙邊關係緊張，因此『美國品牌』已經開始失去價值。」

報導表示，事實證明，經濟增長放緩對中國政府以及在華美企都是一大挑戰。調查數據顯示，59%受訪者預計2021年獲利將高於2020年，但此一數字仍低於疫情前的水準。

儘管預測黯淡、挑戰重重，但調查顯示，大多數公司仍然計畫留在中國經營，其中2/3企業計畫在2022年增加在華投資。