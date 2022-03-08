宏達電去年每股虧損3.75元 比2020年少虧快一半 17:032022/03/08 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電公布去年第四季財報，毛利率上升至33.7％，是連續第15個季度上升，季增幅度為2.1個百分點，第四季虧損7.3億元，跟第三季虧損7.67億元相比差不多，每股虧損0.89元，顯然宏達電為了推出新款VR硬體帶來的管理費用，比起先前略升高，也讓宏達電雖然毛利率持續好轉，還未回到從前年下半年至去年上半年的虧損減小軌道，去年全年虧損30.7億元、比2020年少虧快一半，每股虧損3.75元。 佳世達去年營收獲利 十年最佳 陸加快新基建 三面向發力 #宏達電 #虧損 #每股虧損 #虧快 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戴資穎快樂練球 今年首站在德國 04:102022/03/08 運動天地 拚第3劑疫苗5成涵蓋率 宜蘭增設快打站 15:032022/03/08 生活 集雅社 去年每股賺3.2元 04:102022/03/08 證券．權證 李愛綺爆開健身房欠租265萬落跑 前房東怒罵：假面藝人 08:402022/03/08 娛樂 豬肉去年出口大減 農委會：國內需求增 04:102022/03/08 生活新聞 基市公車虧損數十億 林右昌：改變民眾使用習慣有難度 16:032022/03/08 生活 《興櫃股》千附精密去年每股賺4.9元 擬配息4元 08:082022/03/08 財經 宏達電、台灣微軟 攻5G專網商機 04:102022/03/08 產業．科技 初孟軒曬肌全片男星秒失色 04:102022/03/08 娛樂新聞 大S新婆婆昔怨兒懶「魚刺要人挑」認想抱孫 網虧大S：恐沒蝦可吃 15:512022/03/08 娛樂 《半導體》家登上季、去年獲利齊登次高 去年H2擬配息2元 08:082022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。