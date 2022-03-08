宏達電公布去年第四季財報，毛利率上升至33.7％，是連續第15個季度上升，季增幅度為2.1個百分點，第四季虧損7.3億元，跟第三季虧損7.67億元相比差不多，每股虧損0.89元，顯然宏達電為了推出新款VR硬體帶來的管理費用，比起先前略升高，也讓宏達電雖然毛利率持續好轉，還未回到從前年下半年至去年上半年的虧損減小軌道，去年全年虧損30.7億元、比2020年少虧快一半，每股虧損3.75元。