長年北漂的阿美族婦人徐瑞凡2年多前回台東都蘭部落賣青蛙湯，她以阿美族傳統料理方式，將整隻田蛙下去烹煮，許多部落裡的婆婆媽媽們就愛這一味「全屍」青蛙，常聚在一起邊享用清淡、鮮嫩的養生青蛙湯，一邊閒話家常，無心插柳，成了都蘭社區的另類長照站。

台東縣東河鄉都蘭部落台11線公路旁有間不起眼的小吃店，1群婆婆媽媽一邊喝著熱呼呼的青蛙湯，一邊開心地閒話家常。

老闆娘徐瑞凡說，她煮青蛙湯的方式會依客人求而有所不同，部落裡的長輩喜歡阿美族傳統吃法，就是整隻下去煮，有人甚至要求不要去內臟，而且含有青蛙尿液才是極品，長輩相信這樣的吃法對骨骼很有助益，「老人家們就是要這一味」。

徐瑞凡說，部落人口老化嚴重，又以獨居老人居多，這些婆婆媽媽們成了店裡的主顧，許多長輩喜歡來這裡吃1碗養生青蛙湯，還可以跟老朋友開心聊天，一坐就是1個上午，下午1、2點才回去，有些老人家如果兩三天沒來，她會打電話去關心，行動不便的長輩，也會載她們回家，在這裡，家人們都很安心，無心插柳，成了社區另類的長照據點。

廚師出身的徐瑞凡長年北漂，也曾在台中的醫院工作，因為媽媽有糖尿病，爸爸也年紀大，健康狀況不理想，約2年多前決定回部落照顧雙親，賣起阿美族風味的田蛙湯，採用的青蛙來自池上山區半開放式放養，而且是活跳跳的青蛙現煮，她說，青蛙因為有尿液，每天都要幫牠們洗澡，湯頭則用蒜頭、薑、枸杞及獨家祕方烹煮，口味清淡、肉質鮮嫩。