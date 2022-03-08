大S（徐熙媛）和汪小菲離婚3個多月，今（8日）婦女節突拋閃婚震撼彈，宣布與20多年前的舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄再婚：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」喜訊震驚兩岸三地。對此，兩性作家欣西亞分析具俊曄的報喜文，除了發現大S有深思熟慮過，也分享2個關鍵是抓住幸福的不二法門。

具俊曄今早在IG發出聲明，官宣和20多年前的前女友大S結婚，欣西亞從內文抓出2大重點「好不容易找出往昔的號碼，幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」、「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」，推測具俊曄和大S當年分手後就完全沒聯絡，但男方心裡一直惦記著這份舊情，後來得知大S離婚，馬上主動聯繫並求婚，欣西亞分析「而女生『#終於』接受，顯示大S對舊情人求婚有過一番考量掙扎和深思熟慮，最後覺得『#必須珍惜當下的幸福』才接受。」

由於大S從恢單到再婚只花106天，被部份網友留言質疑「閃婚」、「把婚姻當兒戲」、「離婚後不到半年就結婚，會不會太快了」等，看在欣西亞眼裡，她倒覺得45歲大S和52歲具俊曄看到對的人出現，「緊緊把握+勇敢行動，自然是抓住幸福的不二法門。」

事實上，大S和具俊曄的媒人為玉女歌手蘇慧倫，當年蘇慧倫舉辦演唱會，邀請原唱「酷龍」具俊曄來台當特別來賓，大S就坐在台下的觀眾席，雙方初次見面就來電，大S勇敢追求，具俊曄則是第一次見到大S，就覺得她太美了，「我不討厭，所以就交往了」。

兩人1998年開始交往，學習彼此的母語，更當起空中飛人喬裝約會，但礙於具俊曄當時名氣很高，加上公司頒布禁愛令，具俊曄只能當眾否認戀情，讓大S徹底心碎，成為分手的導火線；如今兩人兜轉20多年後破鏡重圓，有情人終成眷屬成為佳話。