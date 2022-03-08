繼前立法院長蘇嘉全陪同立委莊瑞雄登記參選民進黨屏東縣長黨內初選後，無黨籍立委蘇震清也表態挺莊，強調將盡全力協助打贏這場選戰，聽在競爭對手周春米耳裡坦言，2人在這屆立委選舉中相互禮讓，投桃報李的表現並不意外，現階段就是爭取鄉親認同，在初選中出線。

蘇震清表示，雖然現在沒有黨籍身分，但一直持續投入黨內運作，之前便強調，在這次縣長選舉中，沒有人能置身事外，在這次立委選舉中，他與莊已有深厚革命情感，加上聽聞初選過程中有指定接班耳語，面對如此不公平遭遇，實在是看不過去，因此只要對方開口，不論是商借看板或有任何需求，都會盡力協助。

立委周春米則選在婦女節當天，發表自己的婦女政策願景，闡述屏東婦女權益藍圖，她提出，包括加強警社人力保障婦女人身安全、完善長照減輕家庭照顧壓力、提供培訓提升婦女經濟力、婦女領導人才的培力、建構新住民婦女關懷互助網絡並打造友善新住民的城市等5大方向。

至於談到莊蘇結盟，周春米直言，這屆立委選舉，莊瑞雄禮讓蘇震清參選屏南立委，此次投桃報李表現不讓她覺得意外，現階段就是兄弟爬山、各自努力，只要各陣營保持風度，爭取鄉親認同，才是最重要的事。

立委鍾佳濱則在妻子楊茹憶陪同下，8日前往民進黨中央黨部參選登記，鍾說，台語有云「一個某卡贏三個天公祖」，在他心目中最大咖就是他的妻子，因此選擇在三八婦女節由妻子陪同參選登記。

談到黨內初選過程中各陣營相互較勁，幾次差點擦槍走火，鍾佳濱維持一派態度強調，大家各自努力、爭取屏東縣民認同，一旦初選出線，也會促成黨內同志團結，不會讓其他政黨有漁翁得利情況發生。