立法院顧問、前立委洪慈庸，近日已向立法院長游錫堃請辭，預計月底離職。洪慈庸今表示，女兒已3歲，需要媽媽陪；而丈夫投入新北市議員選舉，輔選工作也不會少，因此決定辭去顧問職務。至於是否參選2024立委，她說政治瞬息萬變，沒想這麼遠。

在2020年以不到1千票差距，在台中市立委第三選區敗給國民黨對手楊瓊瓔的洪慈庸，事後在游錫堃邀請下，轉戰立法院擔任有給職顧問，月薪約12萬。由於洪慈庸的丈夫卓冠廷，為民進黨「正國會」掌門人林佳龍的子弟兵；而「正國會」創辦人則是游錫堃。因此，層層的裙帶關係所牽起的人事案，在當時也引發酬庸的討論。

洪慈庸進入國會工作期間，多數時間是過著台北、台中兩頭跑的通勤生活，如今，隨著丈夫卓冠廷宣布角逐新北市議員，選戰也逐漸進入熱潮，洪慈庸為全力替卓冠廷輔選，礙於目前立法院顧問的公職身分，恐引來行政不中立的質疑，因此，她已於日前向游錫堃表達辭意，預計本月底離職。她今天表示，接下來除了陪伴3歲女兒，也將替丈夫卓冠廷輔選。

洪慈庸說，卓冠廷是她的先生，輔選工作不會少；既然要協助選舉工作，目前就不適合繼續擔任立法院顧問，而游錫堃也同意她的考量，予以同意。

洪慈庸表示，接下來，除了替卓冠廷輔選外，也會到地方協助曾幫過她的參選人造勢。至於是否規劃在2024返回台中再戰立委？她說，政治瞬息萬變，沒想那麼遠，現階段就先以家庭及輔選工作為重。