陽明山管理處副處長張順發回應，近來有三芝區居民誤入生態保護區遭違規舉發，近期會請保育志工柔性勸導，也會邀集當地里長、里民實際走訪勘查，避免里民再誤入而遭受裁罰。（陽管處提供／戴上容新北傳真）

箭竹筍目前正值產季，陽明山國家公園是北台灣箭竹筍產區，依法規，陽明山周圍居民申請採筍證後可入山採筍，近來有許多三芝農民持證開車入山採筍卻被開罰3000元，引發民怨，陽明山管理處副處長張順發回應，是因農民誤入非開放的生態保護區才會開立勸導單，已加強標誌，現階段以勸導為主。

陽明山箭竹筍口感清脆且無農藥殘留，今年雨季豐沛，箭竹筍大產，一斤價格約在400-600元間。

依據內政部「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹筍作業要點」，箭竹筍採摘地區以國家公園範圍內一般管制區為限。採筍應憑國民身分證影本向林業主管機關提出申請，經繳納價金或規費後會本國家公園管理處，發給採筍許可證後，始得採筍。

據了解，新北市共有12個里區可申請採筍，三芝區興華里、店子里、圓山里3個里區筍農因地緣關係，大多在大屯山區、小觀音山靠近「鹿角坑生態保護區」採筍，去年9月起農民陸續換證並登記車輛。

今年2月起，三芝3里居民持證開車至陽明山採筍卻屢遭開罰，陽管處不僅開罰採筍車輛，也開罰採筍人員，一次就罰單3千元，三芝區約有60多位農民遭罰，農民不明原因，眾人怒不可遏向立委洪孟楷、何志偉辦公室投訴。

三芝區里長聯誼總會長、興華里長杜國偵指出，陽管處今年說是因車輛、農民踏入非開放管制區，然而農民採筍本來就得開車，加上該地未設明確告示以及柵欄，更遑論有些農民年邁眼睛看不清楚，罰單金額高昂，民怨沸騰。

立委洪孟楷表示，為顧及筍農生計，在他上任後，去年9月時有協調各單位，除讓筍農可在一般管制區採筍，也在兼顧生態狀況下春秋2個產季有2周時間開放進入特別管制區，然而生態管制區仍不能進入，他要向民眾表示這項規定不是任何民代能強行施壓的。

陽明山管理處副處長張順發回應，近來有三芝區居民誤入生態保護區遭管理處違規舉發，目前改為勸導非行政處分，近期會請保育志工柔性勸導外，也會邀集當地里長、里民實際走訪勘查，避免里民再誤入而遭受裁罰。