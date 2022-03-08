陸媒報導，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。市場傳聞，全球最大商品交易商嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60％股權。青山集團正是華友開發鎳項目的合作方。由於市場波動過於激烈，8日盤中一度暴漲100％以上，倫敦交易所宣布自當地時間8點15分（台北時間16點15分）起，暫停LME所有的鎳合約交易，其他金屬交易則不受影響。

新浪財經報導，近日俄烏衝突升溫引發商品價格急升，倫敦期貨交易所鎳合約價格一度暴漲100％創出歷史新高，因擔心對俄羅斯實施金融制裁會導致供應嚴重中斷，引發期貨市場購買狂潮。

2022年3月7日晚，短短一個交易日內，LME期鎳盤面報價從每公噸29,770美元升至55,000美元，盤中最大漲幅超90％，超過2007年5月盤中高點每公噸51,800美元，創下歷史新高。由於LME交易所不設漲跌停板限制，盤面一根紅線懸空而起，空頭相當慘烈。

對於是否逼倉青山，每日經濟新聞報導，嘉能可最新回覆「市場傳言完全是胡說八道（total nonsense）」。

另，受市場異常漲幅影響，無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司8日宣布暫停鎳合約交易。通知指出，自8日起暫停鎳品種所有提單買賣協定的交易，恢復時間另行通知；自8日結算時起，調整鎳品種所有提單買賣協議的訂金至20％，在此之前，所有持有鎳品種提單買賣協定的交易商限制出金。

上海期貨交易所相關人士也表示，關注到市場波動加劇，從2月23日至3月7日，交易所已發布了三次市場風險提示通知及一系列風控措施，交易所提醒有關單位做好風險防範工作，理性投資，維護市場平穩運行。