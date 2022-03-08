全球無線科技龍頭、美國高通舉辦的「高通台灣創新競賽」，鎖定5G科技、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體等領域，支持台灣新創公司開發創新解決方案，今年度第四屆活動已開跑，3月15日截止收件，參賽者最高可獲得40萬美元高額獎金及技術支持等進軍國際市場資源，成為全球高通新創生態系一員。

高通8日在亞灣新創園舉辦首場說明會，高通公司業務開發總監暨「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）計畫負責人戴郁文，介紹本屆徵件方案重點，並請來前兩屆入圍團隊包括Maxon Creative聲麥無線執行長彭德新及AcuSense翔安生醫執行長陳冠諭，現身分享第一手經驗，盼能鼓勵新創團隊踴躍參賽。

戴郁文指出，5G實現人與人、人與物的連結，隨著萬物智慧連接時代的到來與發展，由5G推動跨產業的各項合作，將為全球帶來巨大的商機，期待透過高通台灣創新競賽，找到更多擁有創新技術的合作夥伴，為5G帶來更多精彩的運用，一起迎向5G新世代。

Maxon Creative聲麥無線執行長彭德新表示，透過高通5G生態網路與5G設備業者結盟優化服務，讓聲麥無線進軍日本市場，更榮獲CES 2022智慧城市創新獎殊榮，未來也將此服務，帶入2024年巴黎奧運、以及2025年大阪關西世博等國際盛會使用，整合5G即時AI語音翻譯服務擴展到多元場域，「QITC絕對是新創公司前進海外的最快捷徑」。

高雄經發局長廖泰翔感謝高通看好台灣、力挺新創，高市府將全力號召在地5G AIoT新創團隊參與，盼藉由以大帶小推動創新研發，帶動產業轉型，一起打國際盃。

廖泰翔強調，高雄是新創最好的圓夢基地，不僅有DAKUO、KO-IN等公辦新創基地，更針對亞灣5G AIoT創新園區祭出為期6年的「006688」租金補助專案，至6月底前都可申請，歡迎國內外大廠及創新團隊投資高雄。

高通表示，本屆「高通台灣創新競賽」前三名優勝團隊及入圍團隊，可分獲總獎金40萬美元及專利申請獎勵、智財權培訓、商業輔導和技術支持等資源，更將透過QITC育成計畫提供專屬實驗室及技術支援，提升國際競爭力，成為全球高通新創生態系一員。