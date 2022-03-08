全球最大智慧城市展首度移師高雄舉辦，高雄市政府研考會8日在市政會議進行「2022智慧城市論壇暨展覽報告」，說明整體策展規劃，高雄市長陳其邁8日指出，藉由此次活動，可讓國、內外企業，更加了解高雄智慧科技應用發展及規劃，期盼吸引更多業者進駐高雄投資。

他也要求各參展局處，積極與企業互動交流，除了邀請傳統產業或有數位轉型需求廠商與會參觀，並應媒合參展企業，發展解決方案，以加速產業轉型升級。

在推廣人文及文化觀光部分，陳其邁讚許駁二藝術特區經營成效，並說明美濃、旗山地區同樣具有發展潛力。他以美濃黑川老師為例，說明這種造就當地文風，對地方造成深遠影響的文化應妥適保存，並責成客委會及文化局舉辦活動，讓下一代更能了解當地歷史文化。

此外，他強調，旗糖農創園區要朝更完善規劃前進，除融入電商平台、農創、與地方農會合作外，並加入整合市府各局處資源，以打造東九區觀光門戶。

陳其邁強調，在市政建設方面，高市府承諾的重大政策，目前已達階段性目標，今年各項重點工作，如高煉廠土污整治、捷運黃線與小港林園線動工、前鎮漁港計畫、輕軌C20至C24站通車、新動物園運動改建、建置運動中心、布建長照與公托據點等，要求各單位務必積極辦理。