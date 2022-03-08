俄羅斯、烏克蘭的戰事邁入第13天，目前仍未有停戰跡象。一份由俄羅斯安全部門特務所寫的文件遭到洩露，內容指出，俄對烏的戰爭已經失敗，但沒有人敢告訴普丁，而且俄軍的傷亡人數已經達到一萬人，但僅有498人受到政府承認。此外，該文件透露，「臨時停戰日期」現在被訂在6月，因為那時候俄羅斯的經濟很有可能會崩潰。對此，有PTT網友表示，「真假 ？六月歐洲會先撐不下去吧」。

俄軍進攻烏克蘭遭遇抵抗，坦克被摧毀棄置。（圖/翻攝自 推特）

綜合《中天新聞》、《每日星報》報導，這份文件疑似是從一名俄羅斯聯邦安全局的分析師所洩漏，內容寫道，俄羅斯目前的傷亡人數可能已經到了1萬，但俄國國防部只承認有498名士兵在烏克蘭陣亡；但這個消息人士也稱，政府中沒有人知道真實的數字，因為他們與主要部門失去了聯繫。

文件中還寫道，聯邦安全局因入侵烏克蘭失敗而受到指責，但沒有收到任何警告，也沒有為西方制裁的嚴重影響做好準備，事實上，現在的俄羅斯就像1943年到1944年的納粹德國崩潰一樣；俄烏衝突的「臨時停戰日期」現在被訂在6月，因為那時候俄羅斯的經濟很有可能會崩潰。

該文件提到，如果西方向俄國發出最後通牒以威脅戰爭，或是不解除制裁，這場戰爭很有可能會演變成國際戰爭，就像1939年的希特勒一樣。此外，文件稱即使烏國總統澤倫斯基就算遭到暗殺，俄羅斯也沒有要佔領烏克蘭的打算；總的來說，俄羅斯「沒有出路」，也沒有可能取得勝利，只有失敗。

報導中指出，這份文件是由反腐敗網站的俄羅斯人權活動家弗拉基米爾（Vladimir Osechkin）所發表，還有2名俄羅斯安全部門的人員認為，這份文件毫無疑問是由同事所撰寫。

該消息在台灣PTT論壇掀起熱議，有網友表示「六月歐洲會先撐不下去吧」、「俄軍傷亡1萬，那烏克蘭會有多少？」、「不管是不是真的，數字合理啦」、「真假 ？？」、「機密哪來那麼容易洩漏？」、「派20萬兵死1萬人…」。