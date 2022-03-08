烏俄煙硝瀰漫下，中台灣百貨也展開上半年度最大的感謝祭檔期，其中廣三SOGO感謝祭3月10日正式預購，除了滿仟送佰、銀行滿額禮等超高回饋外，今年更是與百萬人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手合作打造貓奴夢幻城，希望強強聯手一起推升買氣。

廣三SOGO今年11月11日就要邁向開幕27周年慶，面對中友百貨30周年慶大手筆祭出無差別抽獎，廣三同樣祭全館全館滿3千送300元商品禮券、化妝品滿2仟送200、大家電＆名品＆珠寶滿5千送500元等標配。

值得一提的是在這一檔促銷中，化妝品為搶攻母親節前的業績，推出萬件獨家優惠組，最低下殺2.6折起，3月10日至24日滿萬再加碼送300。

廣三SOGO則以聯名滿額贈品搶客，今年獨家與超高人氣「黃阿瑪的後宮生活」推出一系列會員禮及滿額禮，活動期間持廣三SOGO APP會員單筆999即可兌換「阿瑪獻禮金-100元廣三SOGO商品禮券」；3月16日起每周不間斷推出「阿瑪駕到！保溫瓶」、「萬民寵愛兩用防水墊」、「阿瑪有賞袋中袋」等獨家禮贈品。

另，4月1日到5月8日於12F樓特賣會場還有「黃阿瑪的後宮生活瑪瑪商行」快閃櫃進駐，除了超豐富的平價週邊商品，也首度發售多樣的限量商品。