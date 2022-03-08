參山處邀大家來「拈花惹草」。（參山處提供／李京昇苗栗傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，將在4月底舉辦南庄花卉節，其中「社區花卉亮點營造計畫」，即日起邀請南庄在地觀光的各社區協會及當地團體報名參加，以「向左走、向右走」為主題，一起用美麗花卉妝點南中花街巷弄。

參山處指出，活動將提供每個團體上萬元的花卉材料，並聘請多位花藝導師傳授獨家花藝設計密技、布置技巧，還將「拈花惹草」實作體驗成果，作為南庄花卉節展示現場，讓南庄花卉節的藝術能量傳遍大街小巷。

參山處長曹忠猷表示，這次花卉裝置主題是「向左走、向右走」，「向左走」會與傳統相遇，透過花卉裝置結合文史特色，將南庄過往風土、人情如客家元素、藍染拼布、原住民等呈現；「向右走」則指走出傳統框架，透過嶄新樣貌，以花卉搭配新型態藝術的展現，如街道家具、互動裝置、彩繪創作等手法，刻畫屬於南庄的嶄新風格。

參山處表示，經專業老師教學指點後的花藝成果，將在南庄花卉節4月23日到5月22日期間，在各景點公開展示，供往來遊客觀賞。

欲報名的團體或單位，須提供至少1項的自辦活動或加值回饋、提供點位資訊及介紹，並配合完成課程、花卉裝置、協助養護與主題發想串連等，報名時間自即日起至3月16日止。