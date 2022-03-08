上月傳出中國社會科學院副院長王靈桂擔任大陸國務院港澳辦副主任。官方至今尚未正式公布任命，不過，王靈桂已經連續兩日以新職在全國兩會公開亮相，陪同國務院副總理韓正會見港區政協委員、人大代表。

韓正昨天在港澳辦主任夏寶龍陪同下參加香港代表團審議。央視新聞聯播畫面顯示，王靈桂現身會場，與港區代表馬豪輝、林順潮、姚祖輝並排而坐。《星島日報》報導，馬豪輝表示，主持會議的代表團團長吳亮星介紹，參加審議的領導包括港澳辦副主任王靈桂。馬豪輝之前就認識王靈桂，但由於會議緊湊以及疫情關係，「只是打下招呼，沒機會交流。」

據報導，王靈桂前天也陪同韓正參加港澳地區全國政協委員聯組會。不過他坐在第二排，而且參加者有一百多人，很多與會的港區政協委員並不知道這位港澳辦新貴在場。

按照慣例，韓正參加涉港活動，港澳辦常務副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧都會陪同，但這次不見兩人。由於香港疫情嚴峻，本身是全國人大代表的張曉明和駱惠寧在深港統籌協調援港抗疫工作，因此告假。

55歲的王靈桂曾任中國社科院信息情報院院長，研究領域包括全球戰略、反恐、新疆問題、伊斯蘭教、中東問題、港澳問題。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，熟悉國際政治的學者空降港澳辦，有助北京駕馭香港複雜多變的形勢，維護國家安全。也有分析注意到他的研究涉及新疆、反恐、去極端化，認為香港實施《國安法》後，北京仍然嚴防出現分離與恐怖主義。