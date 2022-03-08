巴基斯坦空軍（PAF）向中國大陸成都飛機集團所購買的殲10C戰機，第一批已經抵達卡姆拉空軍基地(Kamra AFB)。這是殲10戰機的首批外銷成績，用以對抗印度空軍的法製飆風戰機 。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，上個月，大陸航空觀察員分享了2架繪有巴基斯坦空軍徽記的殲-10C戰機在成都飛機測試場的試飛影片，證明了這筆交易案已經塵埃落定。

據巴基斯坦內政部長的說法，巴基斯坦之所以購殲-10C戰機，是對於印度購買法國飆風戰機(Rafale Fighter)的回應。

印度所購買的首批飆風戰機於2020年7月抵達印度，印度空軍很快就表達對這型戰機性能的好評，還考慮再購海軍型飆風戰機，做為航艦的艦載戰機。由達梭航太(Dassault Aviation)在1990年後研制的飆風戰機，採用三角翼耦合全動前翼(俗稱「鴨翼布局」)的設計，最大速度1.8馬赫，兼具大載彈量與高度靈活性能，是公認的頂級4代半戰機。

Six J 10C Fighter Jet Arrived in Pakistan at PAF Air Base Minhas

殲10C也採用鴨翼布局，或許正是這個特點，是巴基斯坦購買它的原因之一吧！殲10全長15.5公尺，翼展9.75公尺，機身大量應用複合材料，強度高、重量輕。其固定武器為1門GSh-23 型23公釐雙管機關炮，設在進氣口左下方。翼下有11處外掛武器點，最大載彈重量6,000公斤，主要安裝各種大陸製的飛彈與炸彈。

先前巴基斯坦空軍是以JF-17 Block 3「閃電式」(大陸稱為FC-1 「梟龍」) 為主力機種，它的價格也比殲10來的便宜，所以一直對殲10的採購比較猶豫。但是現在巴國顯然打算將殲10與JF-17設為高低配互補機隊，這將大大提高巴基斯坦的空戰能力。

在殲10加入巴基斯坦空軍後，原來的美製F-16C戰隼(FightingFalcon)的地位可能降到第3位，因為美國與巴基斯坦的關係變弱，減少了對巴國F-16的升級工作，因此巴國空軍可能逐步往「去美國化」發展。

巴基斯坦所購殲10的數量不確定，第一批訂單可能是30架，後續訂單預計會持續以類似的數量擴充，或許最終數量達到70~100架。