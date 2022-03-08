國立台東高中1株豔紅鳳凰樹承載許多校友的記憶，近年因褐根病枯死，台東高中8日植下新鳳凰樹。（蔡旻妤攝）

國立台東高中1株豔紅鳳凰樹承載許多校友的記憶，近年因褐根病枯死，台東高中8日植下新鳳凰樹。（蔡旻妤攝）

國立台東高中1株豔紅鳳凰樹承載許多校友的記憶，近年因褐根病枯死，台東高中8日植下新鳳凰樹。（蔡旻妤攝）

國立台東高中1株豔紅鳳凰樹承載許多校友的記憶，近年因褐根病枯死，台東高中8日植下新鳳凰樹。（蔡旻妤攝）

國立台東高中1株豔紅鳳凰樹承載許多校友的記憶，近年因褐根病枯死，台東高中8日植下新鳳凰樹。（蔡旻妤攝）

1株豔紅鳳凰樹承載著國立台東高中許多畢業校友的青春記憶，然而近年卻因褐根病致枯死；為找回昔日風貌，校方邀請專業人士商研根除褐根病菌，在校友贊助下，8日再度種下新的鳳凰樹，同時象徵「東中人」的愛與精神永續傳承。

「期盼鳳凰浴火重生，東中精神永續傳承」進行植樹儀式前，由原住民藝能班同學以阿卡貝拉純人聲方式讚頌吟唱，不僅展現古謠文化底蘊，同時也象徵新一代傳承的生命力，歌頌祈福新樹順利成長。

翻閱舊照片，1972年東中校門口內鳳凰樹豔紅綻放、美不勝收，幾經更迭，也曾改種榕樹。在2016年因不敵尼伯特風災而傾倒，校方在原地重植鳳凰樹，不料近年卻染上褐根病，終至枯死。國立台東高中校長蔡美瑤說，東中走過80個年頭，校園建設告一個段落，希望校園的鳳凰木能夠有嶄新風貌。

為此，蔡美瑤邀請專業人士商研褐根菌根除辦法，並協請第20屆傑出校友、台北市台東縣同鄉會理事長周吾軒支援所有經費，陸續進行換土、殺菌作業。配合植樹節活動，邀請多位資深校友齊聚，一同種下新的鳳凰樹。

台北市台東縣同鄉會常務理事李廣浩表示，「校園樹很多，最有印象的就是鳳凰樹」從初中到民國61年高中畢業，整整有6年在東中校園學習成長。十年樹木，百年樹人，希望這株鳳凰樹健康成長，他日盛開，讓校友們重溫昔日光景，也讓學弟妹們能像當年一樣，畢業時有鳳凰花燦爛相伴。

蔡美瑤提及，年近七旬的周吾軒學長，畢業於台東高中改制前身省立台東中學初中部，他目前經營事業有成，對於母校台東高中長期以實際行動挹注資源，感謝他無私熱忱以及對學弟後輩的照顧。