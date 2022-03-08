陸外交部發言人趙立堅今（8日）主持例行記者會。有記者提問，昨天王毅國務委員兼外長表示在調解俄烏衝突上持開放態度，中方是否會主動與俄烏雙方商談，從中斡旋？

趙立堅表示，「我能告訴你的是，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。」