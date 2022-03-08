是否斡旋俄烏戰爭？陸外交部回應了 17:342022/03/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸外交部發言人趙立堅。（資料照／陸外交部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸外交部發言人趙立堅今（8日）主持例行記者會。有記者提問，昨天王毅國務委員兼外長表示在調解俄烏衝突上持開放態度，中方是否會主動與俄烏雙方商談，從中斡旋？ 趙立堅表示，「我能告訴你的是，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。」 誰要受俄庇護？ 西方促莫斯科開放多元人道走廊 停滯性通膨來了？國泰投信：最壞情況已反應 台股下檔有限 #斡旋 #俄烏 #俄羅斯 #烏克蘭 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股3天跌千點要不要救？蘇貞昌說話了 13:152022/03/08 政治 台灣將陷停滯性通膨？ 楊金龍：不大可能 11:542022/03/08 財經 俄烏衝擊能源市場 中國稱總體可控 04:102022/03/08 話題觀察 俄烏影響台灣陷停滯性通膨？楊金龍打包票：不可能 13:112022/03/08 財經 陸最高檢工作報告：追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴 10:462022/03/08 兩岸 俄烏談判第三輪結束 雙方對停戰「無法取得重大進展」 04:392022/03/08 國際 烽火連天 新興市場 躍資金避風港 04:102022/03/08 投資理財 台灣87％成年人盼維持現狀？俄烏戰爭後游盈隆曝玄機 10:262022/03/08 政治 商品期貨趨勢專欄－戰火未歇 提防惡性通膨 04:102022/03/08 證券．權證 王毅：台灣與烏克蘭沒有可比性 04:102022/03/08 財經要聞 俄烏戰事恐導致高油價 美股重挫 道瓊跌797點 06:142022/03/08 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。