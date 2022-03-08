大葉大學食生系助理教授許文光(中)透過「酒類釀造及實習」課程，帶領學生將校內盛開的櫻花透過食品加工做成點心食材。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學食品暨應用生物科技學系學生體驗實際製作鹽漬櫻花。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹽漬櫻花、櫻花甜酒釀湯圓，櫻花花瓣散發淡雅香氣，十分獨特。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹽漬櫻花、櫻花甜酒釀湯圓，櫻花花瓣散發淡雅香氣，十分獨特。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學校園內近日櫻花盛開、美不勝收，食生系師生近日透過實作課程做成鹽漬櫻花、甜酒釀，學習認識食品加工，融入日常生活，也將綻放的櫻花瓣入菜，做成果凍或餅乾等點心，品嘗春天的風味。

大葉大學自2005年起，陸續在校園內種植櫻花，共種了11種品種、將近1000棵櫻花，正值櫻花花開，校園平日假日都吸引賞櫻人潮駐足；食品暨應用生物科技學系師生透過「酒類釀造及實習」課程，採摘新鮮櫻花花瓣清洗並瀝乾後，做成鹽漬櫻花與具有淡淡粉紅色澤的甜酒釀。

助理教授許文光表示，食品暨應用生物科技學系，8月新學年起，將正式更名為「藥用植物與食品保健學系」；在中醫的觀點中，櫻花具有藥用的價值，具止咳、平喘、潤腸和美顏等功效。櫻花可以拿來釀酒，口感很搭，或以鹽漬處理過，就能去除櫻花本身的微苦澀味，留下淡雅花香。

許文光說，日本社會飲食文化中，也常見以櫻花來做花茶、甜點。適逢校園內櫻花季來臨，「酒類釀造及實習」課程特別結合藥用植物與食品加工2大面向，教學生製作鹽漬櫻花、櫻花甜酒釀。

自製櫻花甜酒釀，糯米蒸熟後放涼到微溫，再摻麴菌混合，再一起放入玻璃罐中封存，一周後就完成櫻花甜酒釀，拿來煮湯圓，風味獨特；也可直接拿市售現成的甜酒釀，煮好的酒釀甜湯後再加入煮熟的湯圓和新鮮櫻花瓣即可。

大四生蘇芷宣說，密封後放置一周的鹽漬櫻花，可拿來做為烘焙小點心的食材，為餅乾、果凍等增添風味。碩士生林裕博則對於櫻花甜酒釀湯圓，入口後滑嫩香甜、帶有淡淡櫻花香氣感到印象深刻，他躍躍欲試說，回家後也想做給家人品嘗看看。