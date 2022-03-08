俄羅斯發動戰爭已不符合ESG投資標的。投信公會理事長張錫8日在證期局記者會上表示，若國內基金投資有俄羅斯部位，目前已「鎖住」、不得再新增部位，舊有部位則是要等恢復流動性後，未來逐步出清，之後新興市場或東歐基金將會剔除俄羅斯部分，改投資其他地區。

金管會全力推動ESG，金融機構亦簽有機構投資人盡職治理守則，證期局局長張振山表示，ESG中的「S」即是社會，不是只有兩性平等、勞工權益保障等，戰爭等議題亦有納入，之前有投信基金投資到中國大陸工業軍事武器等企業，目前亦已自律不投資，所以投信先前的相關投資已降為零。

張錫表示，俄羅斯入侵烏克蘭，被國際制裁且違反ESG等，國內投信的基金若有俄羅斯投資部位，已鎖住不能再建立新的部位，過去已投資的部位因為有流動性問題，未來等恢復流動性後將逐步出清，投信業者已將相關制裁及ESG等納入考慮，未來的基金或ETF也會剔除俄羅斯部位。

張錫表示，國內並沒有專門投資俄羅斯或以俄羅斯為名的基金，大部分都是新興市場基金、東歐基金等有涉及，未來將會將俄羅斯部分剔除，至於境外基金在台銷售部分有大俄羅斯基金等，因為目前仍有流動性問題，暫停申贖，未來恢復才能處理，由於未來投資俄羅斯畢竟風險是越來越大，境外基金部分應也會調整，將俄羅斯部分剔除。