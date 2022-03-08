日本最大工商團體--經濟團體聯合會（經團聯）7日提出建言，呼籲政府取消每天入境人數上限，正式重啟包括旅遊目的的國際往來。

經團聯主張通過進一步簡化入境審查手續以及在抵達機場時省略檢查等，可以盡快取消入境人數上限。

日本政府本月1日將每天入境的人數上限從3,500人放寬至5,000人。計劃14日起增加到7,000人。

日本8日通報新增3萬1830例確診，107人死亡。