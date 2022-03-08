日本經團聯呼籲重啟觀光客入境 17:322022/03/08 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本最大工商團體--經濟團體聯合會（經團聯）7日提出建言，呼籲政府取消每天入境人數上限，正式重啟包括旅遊目的的國際往來。 經團聯主張通過進一步簡化入境審查手續以及在抵達機場時省略檢查等，可以盡快取消入境人數上限。 日本政府本月1日將每天入境的人數上限從3,500人放寬至5,000人。計劃14日起增加到7,000人。 日本8日通報新增3萬1830例確診，107人死亡。 賴正鎰提建言 救觀光 籲7月開放境外旅客 桃園疫情收斂 購物節重啟 37接種站開放隨到隨打 #入境 #經團聯 #人數上限 #呼籲 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發動戰爭 清華校友連署取消蒲亭榮譽博士學位 19:292022/03/06 兩岸 桃機防疫車隊回歸 恢復載運一般旅客 18:582022/03/07 生活 中國政協委員：尋釁滋事罪極易被濫用 應該取消 23:112022/03/06 兩岸 聯合國人權理事會據陸倡議 討論保護弱勢群體權利 09:102022/03/08 兩岸 群體免疫高國家 學者籲放寬檢疫 04:102022/03/08 生活新聞 解決朝核問題 王毅呼籲美與北韓建立基本互信 16:432022/03/07 兩岸 將視情況逐步開放國門 居檢天數 下月可望縮至7天 04:102022/03/08 財經要聞 具俊曄明奔台見大S 指揮中心2字為他解套 14:462022/03/08 生活 網傳6月後打滿3劑返台免隔離 陳時中給答案 14:252022/03/07 生活 觀光局建議CDC：依2件事分階段逐步開放邊境 14:192022/03/07 生活 本土+3！旅行團群聚擴大 明起商務客入境居隔天數縮減為10天 15:322022/03/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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