蘋果春季發表會預計在台灣時間3月9日凌晨2點登場，官方將該場發表會命名為「Peek Performance」並釋出主視覺概念圖，邀請所有果粉當天透過視訊參與發表會。而目前傳出可能推出的新品包括史上最便宜的iPhone SE、iPad Air及13吋MacBook Pro等四大新品。

綜合外媒報導，新一代的iPhone SE被認為是主要春季發表會的重要看點，距離前一代推出的時間時間已將近2年，許多蘋果爆料者透露，新一代的iPhone SE 的大小仍與第二代差不多，背部只有單鏡頭與閃光燈，螢幕大小約落在5.69吋左右，不過傳出iPhone SE 第三代將除去home鍵，並增加瀏海設計，外型跟iPhone XR相似，詳細的狀況還是得待官方證實。

值得一提的是，新一代iPhone SE的價格可能會保持在399美元（約新台幣1.1萬）左右，而目前台灣蘋果官網販售中的第二代iPhone SE，售價由1萬3500元起跳，消息人士預測，第三代iPhone SE可望維持平價風格，是最便宜的蘋果入門手機，但加上匯率關稅等因素，實際在台灣售價不會跟美國一樣。

新一代的iPad Air‌外型似乎不會出現大變動，但可能搭載新的A15晶片，而蘋果在iPad mini‌‌中對A15晶片進行降頻，並不是跟iPhone‌ 13一致的3.2GHz，目前尚不清楚iPad Air‌‌是否也會這麼做。此外，新款顏色也有望在春季發表會亮相，目前已有深空灰色、銀色、玫瑰金、綠色和藍色。

此外，蘋果在2020年發布搭載M1晶片的Mac mini，當時雖定位在入門產品，但預計此次發表會提升Mac mini的規格，傳言指，Mac mini將配備蘋果的高階M1 Pro和M1 Max晶片，向目前MacBook Pro看齊。

最後，有傳言指稱，蘋果將在春季發布會上推出13吋MacBook Pro的版本，可能會搭載M2晶片，但傳出蘋果將該機型設定為入門款，因此應該不會有mini-LED顯示螢幕及支援120Hz ProMotion刷新率。