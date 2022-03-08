陸外交部發言人趙立堅今指出，早在1997年，美國前駐蘇聯大使肯南曾警告，北約繼續東擴將是整個後冷戰時代美國政策中最致命的錯誤。2014年美國前國務卿基辛吉說過，烏克蘭絕不能成為一方反對另一方的前哨，烏克蘭加入北約是一條紅線。2015年美國教授米爾斯海默表示，美國在奉行「門羅主義」的同時，始終沒有停止把烏克蘭拉進西方陣營，俄羅斯作為大國，絕不會同意美西方這樣做。

他續稱，近日，美國著名國際問題專家湯馬斯•佛里曼刊文指出，在這場烏克蘭危機中，美國和北約並非無辜的旁觀者，美國關於北約東擴的政策，給烏克蘭危機這場衝突大火添了一塊巨大的木頭。

趙立堅說，令人遺憾的是這些公正、客觀、理性的分析未能形成美西方和北約現實版的政策。中方始終認為一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。

他強調，烏克蘭問題早已超越俄烏雙邊關係範疇。在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視，妥善解決。正如國務委員王毅昨天所說，要化解危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整。必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切。必須堅持通過對話談判，以和平方式去爭端，必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方將繼續為勸和促談，發揮建設性作用，並願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。