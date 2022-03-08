藝人大S閃婚前韓團酷龍具俊曄，其中關鍵是20年沒換手機號碼，兩人才順利再續前緣，引起廣大網友討論及想像。律師呂秋遠也在臉書發文，思索「手機號碼10年以上都沒換」的原因，基本上可以推敲出一個人某些特性及優點。

呂秋遠今在臉書發文寫道，「別人結婚，又不是離婚，其實不關我的事，但是手機號碼不更換這組關鍵字，還是給了我一些啟發」，也推敲「手機號碼10年以上沒換」的原因：

1.手機門號可以一直不換，應該沒有欠電信公司手機費，經濟狀況至少一般。

2.債主不多，欠錢不還的狀況大概不嚴重，或者即使有欠債，也都有按時還款，還算守信用。

3.即使門號公司推贈品，對於換手機門號拿贈品的活動也不太有興趣，不會是貪小便宜的人。

4.覺得換手機號碼會讓很多人找不到。朋友不少，人緣還算不錯，換了號碼很麻煩。

5.有沒有換手機號碼沒差，因為不常用手機、朋友又不多，只是懶得換。

6.冤親債主不多，不用怕人找到。或者仇人可能有幾個，但沒有深仇大恨，人家也懶得尋仇。

7.工作狀態穩定，不用長期出國，號碼不會長時間停用。

8.對這個門號有感情，或者覺得門號有特殊意義，不想隨便換。

9.門號尾數很吉祥，例如888或是168，怕換號碼以後變成444。

10.等一個人，咖啡。大S不就示範給你看了。

雖然大S、具俊曄戲劇性地重燃愛火，但呂秋遠也提醒，大部分人請不要輕易嘗試這種事，畢竟20年前的初戀情人出現，「大部分都是直銷、借錢或是要債，不會是來求婚的」。

不少網友看完10個原因後也紛紛回文「馬上複製貼上給我老婆看！」、「今天最實在的分析了」、「喜歡這正面的觀念」、「幾乎全中的人路過」、「超過25年手機門號沒換過，因為麗絲（律師）說的我都是」。