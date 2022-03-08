新冠肺炎疫情，讓大家養成雙手隨時噴酒精的習慣，對於防疫確有成效；但是，最近病毒性腸胃炎患者卻有增加趨勢，主要就是諾毒病毒和輪狀病毒不怕酒精，因此，醫師提醒民眾用肥皂洗手，才是防範病毒性腸胃炎最有效的方法。

衛生福利部南投醫院，統計上周因為腹瀉、嘔吐急診就醫的患者人次，比前周增加2倍，因此，醫師提醒民眾要注意飲食安全與手部衛生；感染科主任廖嘉宏說，最常見的病毒性腸胃炎中，11月至隔年3月是諾羅病毒與輪狀病毒的流行高峰，腺病毒則是全年都可能發生。

廖嘉宏表示，病毒性腸胃炎的傳染性極強，如果接觸到患者的排泄物、嘔吐物、飛沫及被汙染的食物或環境，很快就會被感染而上吐下瀉；洗手是阻斷傳播途徑的最佳方法，因此，照顧者接觸患者及環境後，都要用肥皂清洗雙手，效果比酒精還要好。

小兒腸胃科醫師蔡璽翔表示，諾羅病毒是任何年齡層都可能受到感染；輪狀病毒與腺病毒，則是容易發生在5歲以下的兒童，幼童罹患病毒性腸胃炎除了上吐下瀉，還可能會有腹痛、脫水、高燒、食慾不振及抽搐等症狀。

蔡璽翔表示，輪狀病毒有自費口服疫苗可預防感染，目前國內有兩種廠牌，分別為兩劑、三劑時程，嬰兒滿6周即可服用，間隔4周以上即可服用下一劑，兩劑時程最遲必須於出生後24周內完成接種、三劑時程最晚必須在32周內完成接種；家中有6個月以下嬰兒的家長，帶孩子去打預防針時，可以考慮使用輪狀病毒口服疫苗，讓幼兒增加保護力。