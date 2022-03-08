國巨公司（2327）8日公布2月份自結合併淨營收為92.47億元，單月營收較上月減少9.8％，年增32％，為歷年最強2月營收成績單，即使扣除來自奇力新的營收貢獻，仍維持年增趨勢，累計國巨今年前2月合併淨營收為195.04億元，年增29.9％。

國巨表示，2月份營收較上月減少，主要是大中華區因農曆春節而減少近三分之一的工作天數所致。

由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。