國巨公司（2327）8日公布2月份自結合併淨營收為92.47億元，單月營收較上月減少9.8％，年增32％，為歷年最強2月營收成績單，即使扣除來自奇力新的營收貢獻，仍維持年增趨勢，累計國巨今年前2月合併淨營收為195.04億元，年增29.9％。
國巨表示，2月份營收較上月減少，主要是大中華區因農曆春節而減少近三分之一的工作天數所致。
由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。
國巨公司（2327）8日公布2月份自結合併淨營收為92.47億元，單月營收較上月減少9.8％，年增32％，為歷年最強2月營收成績單，即使扣除來自奇力新的營收貢獻，仍維持年增趨勢，累計國巨今年前2月合併淨營收為195.04億元，年增29.9％。
國巨表示，2月份營收較上月減少，主要是大中華區因農曆春節而減少近三分之一的工作天數所致。
由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。