吳昶錫暌違6年再次接演日播劇《太陽的季節》。（中天娛樂台提供）

河詩恩（左起）、吳昶錫、尹素怡、崔成宰主演的《太陽的季節》9日起晚間7點在台首播。（中天娛樂台提供）

由吳昶錫、尹素怡領銜主演的韓劇《太陽的季節》9日晚間7點在中天娛樂台全台首播。吳昶錫飾演的金六月劇中負責企業會計監查時，意外發現帳務造假，準備揭發被掩蓋的不當行為時卻遇上死亡車禍，九死一生後改名為「吳太陽」並展開復仇，也與尋找他死亡真相的女友重逢。吳昶錫覺得從車禍後轉變為復仇這過程特別有意思，對演員來說不會覺得倦怠，反而從角色詮釋上找到挑戰性。

吳昶錫繼韓劇《歐若拉公主》後，暌違6年再接演《太陽的季節》，他表示因一般的日日劇大多以女性復仇故事為中心，但《太陽的季節》卻是以「男人的復仇」為主題，打破常規的劇情讓他動念接下這部戲約。劇中多數場景都到很遠的地方拍攝，吳昶錫印象深刻的一場戲，是遭人開車追撞，最終整輛車失控撞入河裡，這在一般日播劇是很少有的規模，彷彿像在拍迷你劇集，覺得很有趣，一點也不覺得累。

吳昶錫拍攝《太陽的季節》時，也同時參與實境節目《戀愛的滋味2》，時常需要到處出外景，所以都趁拍戲休息時錄影，他透露體力上真的蠻累的。但在拍攝結束後，也與模特兒李彩恩公開「正式決定在一起」的消息。他表示，大家關注這段戀情可能會為女方帶來困擾，所以想低調在一起就好，這份貼心與他在《太陽的季節》飾演的金六月一心想保護女主角尹詩月(尹素怡飾)似乎不謀而合。

在婦女族群有著男神般的高人氣的他謙虛表示，認出他的人若是婆婆媽媽的話，感受格外不同，對方的歡呼跟回應更為熱情，真的非常感謝。《太陽的季節》描繪集團的激烈權力鬥爭，孤兒金六月展開復仇，劇中充滿著相互欺騙與背叛，同時也是一個浪漫的愛情故事。