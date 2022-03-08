行政院主計總處今公布2月消費者物價指數（CPI）年增2.36％，已連續7個月突破2％的通膨警戒線；民眾經常購買的民生物資中，雞蛋漲幅高達29.1％最可觀，外食費也同步上揚4.8％，創158個月最大漲幅；俄烏戰睜開打，國際油價自3月以來都在每桶100美元以上的價格波動，昨一度飆到139美元，主計總處預估，在進口能源、農工原物料的上揚趨勢下，3月物價漲幅將會擴大。

主計總處專門委員曹志弘表示，俄烏戰爭油料費上漲，小麥等大宗商品價格也持續上揚，預估2月躉售物價指數(WPI)年增11.54％的漲幅，3月將持續擴大，而去年3月CPI年增率為1.23％，在比較基期低的情況下，預估今年3月的CPI漲幅同樣會面臨擴大的壓力。

主計總處日前預估，今年全年CPI為1.93％，不過，當時的預測值並未考量俄烏戰爭帶來的影響，主計總處會不會上修全年CPI數據？ 曹志弘表示，俄烏戰爭局勢多變，5月將根據最新的國際趨勢預測全年CPI的結果。

面對全球通膨議題，曹志弘表示，台灣高度仰賴能源、大宗物資進口，政府購買的石油、天然氣採多元布局，加上提前採購、調降關稅等，就是要力保國內物價穩定。

主計總處今公布的17項重要民生物資中，除了雞蛋漲幅近3成最顯著外，沙拉油與調理油2月的年增率也達10.29％，麵粉漲5.77％、漲幅創122個月新高，麵包也漲5.16％、創49個月最大漲幅。

曹志弘分析，重要民生物資上漲較多，與小麥、黃豆等大宗商品價格上漲有關，俄烏戰爭確實對物價上漲造成壓力；至於雞蛋價格飆漲，主要是供需失衡所致，農委會預估3月中旬後，雞蛋供給將慢慢恢復。