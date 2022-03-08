為新生兒取名可說是一家人最頭痛的事，南投一名喜獲孫女的阿公特地請算命師幫忙孫女取名，但選擇太多讓全家人難以抉擇，便將選項公開在臉書社團，希望鄉親給點意見，不過網友看到「淑娟」、「招弟」、「素琴」等名字後紛紛勸退，建議阿公換個算命師，否則「小孩以後看了會哭、老師會笑」。

一名喜獲孫女的阿公6日在臉書社團「草屯人」發文表示，為了幫孫女取名字，他特地找了算命師來幫命名，但眾多名字中，兒子和媳婦比較喜歡「燕珍」，他則比較喜歡「雅麗」，全家人為此猶豫不決，便發文希望鄉親給點意見。

他隨文附上算命師幫忙命名的紅紙，可見紙上用毛筆寫了20個名字，包括「麗珠」、「麗華」、「淑娟」、「淑美」、「秀英」、「美麗」、「秋月」、「玉雪」、「玉蘭」、「美妙」、「燕珍」、「玉雀」、「招弟」、「月霞」、「雅麗」、「秋鳳」、「玉枝」、「秋英」、「美雲」、「素琴」。

不少網友看完都傻眼直呼，「這些名字好有年代感」、「我覺得孫女應該會喜歡現代感的名字」、「我看到很多親戚和老師的名字」、「身為一位媽媽，孩子取名真的由父母處理就好，長輩就含飴弄孫吧」，只有極少數的網友也認為「燕珍」或「雅麗」還不錯。

不過大家還是勸他另請高明，「換個老師取名吧」，否則「將來小孩一定會想改名」、「孫女長大懂事會想哭」、「小孩以後看了會哭、老師會笑」、「以後可能會被同學笑吧」。