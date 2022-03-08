台北市長柯文哲上任時大力掃蕩違章建築，卻屢被砲轟效率差，為避免新違建出現，2015年更實施產權登記須檢附「無違建證明」措施，新建案也設有複查機制，雖然政策宣導多年，但截至今年2月底仍查獲1748件新違規案，其中多以陽台加窗為大宗，雨遮加設欄杆、露台違建則佔第二，未來將優先拆除，北市建管處也呼籲民眾勿心存僥倖，一但遭查將即報即拆。

過去市府稽查違章建築時，多靠民眾檢舉通報才會知情，但《台北市政府遏止新增違章建築處理措施》出爐後，規定2015年9月1日以後領得使用執照的建築物，在辦理產權登記移轉，得檢附由開業建築師所簽證的「無違建證明」，未提出證明者將由建管處派員查察，如有發現違規情事將立即拆除，意在遏止新違建產生。

建管處長劉美秀指出，截至今年2月底止，經北市各地政事務所通報有檢附「無違建證明」案件計有1萬4693戶，未檢附「無違建證明」案件則有3萬1630戶，建管處皆於收到地政單位通報後，即刻派員巡查有無違建。新建案取得使照後也有複查機制，將不定期派員勘查有無搭蓋違建，同時列管2年。

經統計，自2015年9月1日起至今年2月底，違反規定的新建案共有1748件違規情事，約占同時期違建查報案件3萬6577件的4.7％，違規樣態大多以陽台加窗或柵欄式防盜窗的1277件最多，約占75％，其次為雨遮加設欄杆194件、專用露台違建123件，以及一樓法定空地75件。

建管處舉例，舉凡陽台加窗、雨遮加設欄杆、露台違建或一樓法定空等，只要屋主未經申請擅自搭建，都會被列為違章建築，例如許多民眾會違法在一樓法定空地搭建鐵棚架，這些都將優先查處並通知改善，倘若民眾未在限期1個月內拆除，市府將會在1個月內強制拆除，並向所有權人收取拆除費，若有拆後重建情形，則依建築法95條規定移送法辦。

建管處指出，呼籲市民了解市政府遏止新違建產生的決心，切勿心存僥倖而違法搭蓋違建，以共同維護北市的公共安全及都市景觀。