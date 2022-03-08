受俄烏之戰、油價飆高衝擊，台股連兩天崩跌911點，不只跌破萬七、交易爆天量、更跌破年線，但金管會評估台股較其他市場「相對穩」，暫無須祭救市措施。證期局副局長郭佳君8日指出，近期台股並沒有「非理性下跌」，相較其他國股市抗跌表現持穩、基本面總經數據良好、上市櫃公司基本面也穩，無須祭出實施庫藏股等措施，未來會視國際、台股因素等綜合整體考量，適當時間再決定採取相關穩定措施。

郭佳君表示，台股近期受到俄烏地緣政治因素及國際股市影響，致市場波動增加，3月8日台股收盤16,825點、跌幅2.06％，成交量約4,434億元。據統計，2022年以來截至3月7日台股跌幅5.71％，表現仍優於美國道瓊（-9.69％）、NASDAQ（-17.99％）、上海（-7.33％）、香港（-10.00％）、韓國（-10.96％）、日本（-12.40％）及深圳（-15.37％），故近期我國股市波動情形較其他主要國家仍相對穩定，整體表現持穩。

台股基本面可從總經、上市櫃公司數據來看。在「總體經濟」方面持續成長，按行政院主計總處預測2022年經濟成長率為4.42％，又國發會公布今年1月景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，景氣領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

在「上市櫃公司基本面」尚屬穩健，郭佳君指出，台股短期雖受到烏俄情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場2022年截至1月底本益比約14.52倍，現金殖利率達2.63％（加計股票股利為2.74％），另國內上市櫃公司2022年截至1月底累計營收約3.49兆元，較去年同期增加9.56％，台股基本面尚稱穩健。

不過，自俄烏開戰以來，外資已賣超台股2、3000億元，是否對台股信心崩潰，郭佳君認為，外資因應俄烏之戰確實呈現賣超，但外資在今年二月還是「淨匯入」，表示對台股雖有賣超但仍保留一定資金在國內，對國內未來狀況有信心。

郭佳君強調，建議投資人要多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資。金管會將持續關注烏俄情勢變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。