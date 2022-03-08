桃園全國首創建置「桃食安心資訊平台」，蒐集桃園市各行政區2,500家傳統餐飲店的餐點，10萬餘筆全食材供應商及製造商資訊均一覽無遺，讓消費者選擇店家、餐點或食材前，可透過此數位化管理平台查看食材產地、來源及稽查紀錄，操作簡易便利，且資訊公開透明，達成顧客、政府及業者三贏的目標，也打造桃園食安數位品牌的新里程碑。

桃園市長鄭文燦指出，食安政策不僅是一項專業，也是一種規範和文化，更是行業倫理，感謝台灣食品工業及餐飲集團在每個環節嚴格把關食安，逐步建立兼具品質及規範的良好形象；此外，也感謝食藥署開放資料庫，供市府建置平台使用，此套食安制度採取正面溯源，供應商及食材履歷公開透明，相信未來會越做越完善，消費者也能對食品安全更有信心。

桃園是食品工業及食品物流重鎮，在食安地圖上扮演入口查驗的第一線角色，推動的食安政策包括：很早就建立食安基金，增聘40名食安稽查大隊人力投入稽查工作；推動「食安五環」鼓勵業者自律認證，也同步進行外部稽查，提升市民食安信心；率先推動「天天安心食材」計畫，採用在地有機蔬菜作為國小營養午餐來源，讓有機農業在桃園發展得更好；針對肉品推動「台灣豬」、「桃園豬」產地標章認證，並落實到第一線傳統市場及夜市等地，也積極推動食安教育，並率先建立「桃食安心資訊平台」等政策。

針對近期日本食品進口議題，鄭文燦表示，政府為食安把關，若受放射線污染的食品即不能進口，在不做產地限制條件下，政府不僅擁有足夠檢驗能量，同時採取較國際嚴格的標準。

關於含萊劑肉品進口的議題，過去稽查結果也皆在可代謝的安全容許值以下，並無超標。因此，進口食品在政府持續稽查的保護下，擺放到餐桌上、貨架上的食材，就是可以食用及購買的產品，這便是政府對於食安的最高原則。