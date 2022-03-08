聯強(2347)8日董事會通過2021年財報，稅後淨利突破百億大關達到173億元，較2020年大增91億元、翻倍成長112%，創歷史新高紀錄，每股盈餘10.35元，董事會同時通過配發現金股利每股5.0元，也都創下新高紀錄，以8日收盤價70元計算，股息殖利率約7.14%。

聯強表示，該公司2019年起大力推動的「精實、敏捷、躍進」計劃，是2021年營收與各項獲利指標同創新高的主要因素。

聯強2021年第四季營收與毛利皆為單季新高，營業費用率1.82%則是歷史低點，使得營業淨利來到28.1億元，大幅成長4成並創新高紀錄。稅前、稅後淨利、每股盈餘分別為39億元、31億元、1.83元，都是同期新高。

累計2021全年獲利，毛利176億元，年增17%，營運費用率則大幅下降0.33個百分點，來到平歷史新低的2.02%，使得營業淨利達93億元，年增21億元或29%。稅前淨利突破200億元達到232億元，大幅增加127億元，翻倍成長121%，稅後淨利突破百億元來到173億元，同樣翻倍成長112%，大幅增加91億元，每股盈餘10.35元，大賺超過一個股本。

即使排除一次性收益，稅前與稅後淨利也都破百億元，分別為142億元與119億元，成長36%與46%，每股盈餘7.12元，也都是新高紀錄。

聯強海外合資事業獲利表現同樣亮眼，連六季創新高，帶動全年合計貢獻獲利達33億元，大幅成長48%，其中雷霆頓(Redington)與聯強越南(Synnex FPT)更分別翻倍成長104%與101%。

展望2022年，聯強將在近年奠定的紮實根基上，加速佈局營運服務平台(MSP)，大力推動為VIP夥伴提供量身訂做的服務，持續積極搶攻市場、大幅擴張市佔。加上各國政府全力提振經濟活動、讓商業環境持續熱絡，以及後疫情時代資訊產品成為剛性需求等外在利多，聯強樂觀預期2022年營收表現將可望再躍進。