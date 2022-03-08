記憶體廠華邦電(2344)結算2022年2月合併營收為86.06億元，月減0.97%、年增33.33%，客戶端拉貨需求仍強勁，單月續寫同期新高；累計今年前二月合併營收為172.97億元，年增29.5%。

研調機構IC Insights預估，DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)2022年資本支出成長幅度分別位居全球第一及第三。華邦電資本支出金額為16.45億美元，年成長幅度高達367%，南亞科資本支出為45億美元，年增幅度為148%。

迎接5G、車用商機，韓國記憶體大廠三星、SK海力士正持續將利基型DRAM產能移轉至CMOS影像感測器(CIS元件)產線，使利基型DRAM供給減少、價格掀起漲勢。法人看好，由於利基型DRAM市場需求持續看增，華邦電、南亞科又拉高2022年資本支出，兩大記憶體廠在2022年產出有望持續增加，並搶食這波利基型DRAM漲價商機。