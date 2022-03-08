在連跌4周之後，周一美股再度重挫，道瓊指數大跌近800點並跌入修正區，標普500指數陷入更深的修正區，那斯達克指數確認跌入熊市，三大指數均創下1年來新低。美國與歐洲西方陣營考慮禁止俄羅斯原油進口，帶動油價飆升至14年新高，投資人越來越擔心這場俄烏戰爭會進一步推升已經非常高漲的通膨，最終使全球經濟陷入停滯性通膨（stagflation）。

★主要指數

道瓊工業指數下跌797.42點或2.37%，收在32,817.38點，盤中一度跌逾800點，最低跌至32,806.15點。道指收盤較歷史高點下跌10.8%，宣告進入修正區，為2020年2月27日因新冠疫情引爆股災以來首見。

標普500指數下跌127.78點或2.95%，為4,201.09點，創下2020年10月以來的最大單日跌幅，且目前較歷史高點下跌逾12%，意味著陷入更深的修正區。

那斯達克指數跌482.48點或3.62%，為12,830.96點，較歷史高點跌逾20%，為2020年初疫情爆發以來首次跌入熊市。

費城半導體指數暴跌159.99點或4.91%，為3,098.93點。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）跳升13.98%，為36.45點。

★消息

繼亞股之後，歐股亦慘遭拋售，德國和法國股市終場收跌1.31%和1.98%，但盤中都曾一度跌逾5%並陷入熊市。

美國國務卿布林肯周日表示，美國和歐洲盟國正在積極考慮禁止俄羅斯石油進口。白宮周一則表示，拜登總統尚未對此做出決定。

俄羅斯副總理諾瓦克周一表示，如果美國和歐盟禁止俄羅斯原油進口，油價可能漲破每桶300美元。

美國期油收漲3.72美元或3.2%，為每桶119.40美元，盤中一度站上130.50美元，創下近14年近高。布蘭特期油收漲5.1美元或4.3%，為每桶123.21美元，盤中最高升至139.13美元，亦創下近14年新高。自今年初以來，全球油價已經上漲約60%。

消息人士透露，美國和委內瑞拉已經就放寬對委內瑞拉石油的制裁展開協商，但進展不大。

美國國務卿布林肯表示，為了避免衝突擴大，北約不會在烏克蘭領空劃設禁航區。

俄國與烏克蘭的第三輪談判結束，烏克蘭稱雙方仍無法就停戰協議取得重大進展，但在開設「人道走廊」方面取得部分共識，烏克蘭政府並表示會繼續與俄國進行談判。俄方代表表示，第四輪談判很快將在白俄羅斯舉行，但「不要對下一步談判將帶來最終結果抱有幻想」。