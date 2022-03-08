★分析

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，油價高漲引發對通膨走高與經濟可能陷入停滯性通膨的擔憂。汽油價格節節攀升，使經濟增長可能受到衝擊的擔憂加劇。

摩根士丹利分析師出具報告指出，美股未來6至8周仍然面臨急跌風險，由於熊市尚未結束，建議投資人應趁反彈脫手，並維持防守策略，逢低吸納營運良好和獲利穩定的績優股。

NFJ Investment Group投資組合經理Burns McKinney表示，市場已經對聯準會的升息周期感到緊張，現在再加上能源價格上漲，這讓投資者越來越擔心我們可能很快就會邁向這個市場周期的尾聲。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，「停滯性通膨」正迅速成為投資策略的核心。為經濟增長放緩和通膨更為持久做準備，成為驅動市場的主要因素。

★類股

標普11大類股僅能源股和公用事業股收高，分別上漲1.57%和13.1%。非必需消費品類股跌4.8%，跌幅最大，其次為通訊服務類股和科技股跌約3.7%，金融股跌3.66%。

★重磅股

重量級科技股全面大跌，蘋果跌2.37%、微軟跌3.78%、谷歌母公司Alphabet跌4.19%、亞馬遜跌5.62%、特斯拉跌4.02%、臉書母公司Meta跌6.29%、網飛跌3.17%。

美國運通（American Express）大跌近8%，在道瓊指數成分股中跌幅最大，亦給該指數帶來最大的拖累。該公司宣布加入制裁俄羅斯的行列，將暫停在俄羅斯和白俄羅斯的所有營運。

在道瓊指數成分股中，其他重量級銀行股亦表現疲弱，摩根大通跌3.86%、美國銀行跌6.37%、花旗跌1.84%、高盛跌2.36%。能源巨頭雪佛龍逆勢上揚2.14%。

主要晶片股全倒，德儀跌2.99%、恩智浦跌3.81%、超微跌5.04%、應材跌5.19%、輝達跌6.91%、高通跌7.49%、美光跌7.58%。

★焦點股

優步收跌4.22%，為28.57美元。該公司上修本季獲利預測，盤中股價一度大漲7%。優步表示，隨著新冠疫情緩解，消費者出遊、通勤與外出的機會增加，將帶動公司業務迅速復甦。

Bed Bath & Beyond飆漲34.18%，收在21.71美元。GameStop董事長Ryan Cohen揭露他透過自家投資公司RC Ventures持有該家居用品零售商近10%股份。

能源成本急升，航空股及休閒旅遊股首當其衝，聯航大跌15%、達美航空跌近13%、美國航空跌近12%、挪威郵輪跌11.56%。

受油價大漲激勵，能源股斯倫貝謝（Schlumberger）大漲逾8%、哈里伯頓（Halliburton）漲6.18%、貝克休斯（Baker Hughes Inc）收漲4.7%。

Mandiant大漲16%，科技新聞網站The Information報導谷歌有意收購該網路安全公司。

★台股ADR

台股ADR全面收黑，台積電ADR大跌5.49%，收在99.29美元，換算台股價格為560.99元。

聯電ADR跌4.76%，為8.80美元，換算台股價格為49.72元。

日月光ADR跌6.35%，為6.64美元，換算台股價格為93.79元。

中華電信ADR跌1.44%，為43.06美元，換算台股價格為121.64元。