集雅社(2937)公布110年財報，每股盈餘為3.2元，集雅社持續針對大型百貨及購物中心展店，希望今年達成70家門店目標。

本土新冠肺炎疫情於去年第3季趨緩，帶動內需消費力，集雅社營運也同步增溫，110年合併營收為31.91億元，年增10.57%，營業毛利為8.09億元，年增12.33%，合併毛利率為25.35%，年增0.39個百分點，營業淨利為1.47億元，年增19.04%，稅後盈餘為1.17億元，年增13.22%，每股盈餘為3.2元。

集雅社董事會決議每股配息2.25元，並於6月15日舉行股東會。

截至2月底，集雅社全台共有64家門市。

集雅社總經理蘇在基表示，這兩年由於台灣疫情相對穩定，且消費力道旺盛，吸引許多百貨業者及購物中心大舉展店，對集雅社而言，主要販售的是以中高價位的產品為主，因此只要有百貨或購物中心展店，都是集雅社選點的重要目標，今年希望朝70家門店邁進。